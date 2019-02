Getuige van cafémoord op assisenproces: “Zijn wapen was schietklaar toen hij aankwam” Wouter Spillebeen

05 februari 2019

17u20 0 Temse De wapendeskundige en de wetsgeneesheer die mee de cafémoord van april 2016 in Temse onderzochten, haalden in het assisenproces de verklaring van de beklaagde onderuit. Beschuldigde Hasan I. heeft het laatste schot volgens hen wel degelijk vanop maximaal dertig centimeter afstand afgevuurd. Volgens één van de getuigen was zijn wapen klaar om te vuren toen hij in het café van slachtoffer Muzaffer Akkus aankwam.

Café-uitbater Hasan I. staat terecht voor de moord op zijn collega. De getuige, die zowel de beschuldigde als het slachtoffer als vrienden beschouwde, vertelde dinsdag hoe de avond verliep vanuit zijn standpunt. Toen hij in het café van Muzaffer Akkus was, hoorde hij een telefoongesprek tussen de twee uitbaters. “Ze zeiden dat het moest eindigen en waren elkaar zwart aan het maken. Muzaffer was heel kwaad en was aan het vloeken. Dat had ik hem nog nooit horen doen”, vertelde de man.

Even later kwam I. toe in het café. “Hij riep naar Akkus: ‘Kom naar buiten jij!’ en ze begonnen meteen te vechten. Ik probeerde tussen te komen en sloeg mijn armen om I. heen. Dan hoorde ik de eerste schoten Ik draaide me om naar Akkus. Hij viel op de grond. Dan draaide ik me terug naar I. Hij schoot nog enkele keren.”

Achter de rug

Opvallend is dat de getuige er honderd procent zeker van is dat hij I. zijn pistool niet schietklaar zag of hoorde maken. Zoals de wapendeskundige aan de jury demonstreerde, moet de schuivende bovenkant van het pistool naar achter getrokken worden voordat er een kogel in de loop komt. Pas dan kan de schutter vuren. De getuigenis impliceert dus dat I. die handeling al gesteld had voor hij naar het café kwam en dat hij dus op voorhand al de bedoeling had op zijn wapen te gebruiken.

De getuige demonstreerde samen met een politiemedewerker hoe hij de beschuldigde vastnam. “Hij kan nog steeds het pistool schietklaar gemaakt hebben achter zijn rug”, toonde de verdediging na de demonstratie aan. Maar volgens de getuige was de karakteristieke klik van het pistool niet te horen en had I. maar een hand vrij.

Maandag verklaarde I. nog aan de jury dat hij enkel vanop anderhalve meter op Akkus vuurde, zogezegd om hem op afstand te houden en dus niet met de bedoeling om hem te doden. Maar het laatste schot ging dwars door het voorhoofd van het slachtoffer en kan maximaal vanop een afstand van dertig centimeter afgevuurd zijn, volgens de wetsgeneesheer en de wapendeskundige.

Slachtoffer lag al op de grond

“Dat kan je zien aan de kenmerken van de wonde”, legden ze uit. “Bij het afvuren van een schot komen ook brandende kruitresten uit de loop. Die kunnen zich op een korte afstand hechten in de wonde. Dat ziet eruit als een soort roet. Bij een wapen van dit kaliber is dat alleen zichtbaar als er vanop minder dan dertig centimeter wordt gevuurd.” Omdat die kruitresten in de hoofdwonde gevonden zijn, moet I. wel degelijk dichtbij gekomen zijn om een genadeschot te geven.

De schotwonden die Akkus eerder opliep, waren niet dodelijk. “Hij was twee keer geraakt in zijn kuit en een keer in zijn arm. Hij had ook een schotwonde in zijn borstkas, maar die raakte zijn longen of zijn hart niet. Enkel het hoofdschot was dodelijk”, volgens de wetsgeneesheer. Volgens de banen die de kogels aflegden, werd het hoofdschot toegediend toen Akkus al geïmmobiliseerd op de grond lag. “Er moet minstens een bewuste handeling geweest zijn om dat laatste schot toe te dienen.”

Volgens de getuige had I. eerder al bedreigingen geuit aan het adres van personen die een concurrerend café wilden openen in Temse. Het motief is volgens hem dan ook jaloezie omdat de zaak van Akkus beter draaide dan die van I.

Woensdag gaat het proces verder met nog meer getuigenverhoren.