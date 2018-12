Gemeentebestuur gaat voor hedendaagse communicatie: “Inzetten op vernieuwing website, inspraakplatform en sociale media” JVS

18 december 2018

09u58 0 Temse Het gemeentebestuur van Temse kondigt aan dat het vanaf januari werk gaat maken van het verbeteren van de communicatie naar de inwoners. Daarvoor zal de website worden vernieuwd, komt er onder meer een digitaal loket en een inspraakplatform en gaat de gemeente ook via Facebook en andere sociale mediakanalen de burger informeren.

“De gemeente staat voor een grondige digitale vernieuwing”, kondigt schepen voor Informatica Geert Vandersickel (N-VA) aan. Dat gebeurt niet alleen intern, maar ook naar de burger toe. “De volgende bestuursperiode zal de klemtoon liggen op het digitaliseren van de communicatie naar de burgers via een totale vernieuwing van de website, een digitaal loket, een inspraakplatform, diverse deelsites en het gebruik van Facebook en andere sociale mediakanalen.”

Intern gaat de gemeente de politieke besluitvorming digitaliseren. “Alle vergaderingen van het schepencollege zullen vanaf januari digitaal verlopen. De vaste werkcomputer van de schepenen wordt vervangen door een volwaardige mini-laptop, die meegenomen kan worden naar de vergaderingen. Deze manier van werken moet de efficiëntie verhogen. Als alles goed getest is, wordt het systeem uitgebreid naar de vergaderingen van gemeente- en OCMW-raad. Alle raadsleden zullen de documenten elektronisch raadplegen via een ter beschikking gestelde tablet en het platform wordt opengesteld zodat zij van buitenaf de documenten kunnen raadplegen”, aldus schepen Vandersickel.

De voorbije bestuursperiode zijn er volgens de schepen al een hele reeks vernieuwingen op vlak van IT gebeurd. “Een belangrijke stap was de samenvoeging van de IT-diensten van de gemeente en het OCMW, net als de koppeling van beide computernetwerken via een radioverbinding. Verder kreeg de raadszaal een nieuw projectiesysteem waardoor de zaal ook overdag kan worden gebruikt voor vergaderingen met presentaties. Daarnaast werd in heel het gebouw en ook op diverse buitendiensten een wifi-netwerk ingericht. Al deze investeringen hebben geresulteerd in een modern informaticapark waar de gemeente fier op mag zijn.”