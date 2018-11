Gemeente zet zonnepanelen op bibliotheek JVS

25 november 2018

25 november 2018

Temse

Het schepencollege van Temse gaat op het dak van de bibliotheek in Temse 44 zonnepanelen laten plaatsen. Dat is een investering van 16.514 euro, exclusief BTW, maar de terugverdientijd wordt geraamd op negen jaar. “We hebben Eandis gevraagd om een studie uit te voeren. Die is nu klaar. Eandis schat de jaarlijkse opbrengst op 2.384 euro, waardoor de terugverdientijd geraamd wordt op 9 jaar. Na twintig jaar schat Eandis de opbrengst op 34.236 euro”, schetst schepen voor Groenbeleid Hugo Maes (CD&V). Het schepencollege keurde de plaatsing van de zonnepanelen goed. “In het gemeentelijk klimaatsplan drukt het gemeentebestuur van Temse de wens uit om de uitstoot van CO² met 20 procent te verminderen tegen 2020. Naast bijkomende isolatie- en energie-efficiëntie moet het gemeentebestuur dan ook zelf duurzame energie opwekken”, klinkt het.