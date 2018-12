Gemeente zet tweede nieuwe borstelveegmachine in JVS

24 december 2018

13u51 0 Temse De gemeente Temse gaat proper het nieuwe jaar in. Vanaf januari zet het een tweede nieuwe borstelveegmachine in.

De milieuploeg van Temse heeft er een nieuw speeltje bij gekregen. De gemeente heeft immers een nieuwe borstelveegmachine aangekocht, de tweede al op korte termijn. Daarmee zet het de actie ‘Schoon Temse’ verder kracht bij. De milieuploeg is acht man sterk en gaat dagelijks op pad in Temse om straten en pleinen proper te houden. “Vanaf januari worden de twee veegmachines op vastgelegde routes ingezet. Het proper houden van onze gemeente is één van de prioriteiten. We hebben gekozen voor een compact en wendbaar toestel, geschikt voor het schoonvegen van de dorpscentra en de fiets- en voetgangerszones. De machine is uitgerust met een derde borstel waarmee ook onkruid kan verwijderd worden”, schetst schepen voor Groenbeleid Hugo Maes (CD&V).