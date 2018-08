Gemeente wil Durmetuin kopen 29 augustus 2018

02u44 0 Temse Het schepencollege van Temse heeft beslist om te proberen de Durmetuin in Tielrode aan te kopen. Dat deelde burgemeester Luc De Ryck (CD&V) mee tijdens de gemeenteraad maandag.

"Het is de intentie van het gemeentebestuur om de Durmetuin aan te kopen. Daartoe worden op dit ogenblik besprekingen gevoerd, zowel op Vlaams als op provinciaal niveau en met andere instanties, kwestie van zoveel mogelijk bondgenoten en steun te verwerven om de tuin te kunnen aankopen." De Durmetuin aan de Gentstraat is eigendom van een familie uit Tielrode die de grond en het woonhuis na de Eerste Wereldoorlog in 'cijnspacht' gaf aan de grootvader van huidig bewoner Christian Wittebroodt, voor 99 jaar. Gedurende die negen decennia bouwden de pachters het stuk grond uit tot een waardevol stukje natuur. Vandaag is het een arboretum, een bomentuin, met onder meer liefst 130 verschillende eikensoorten, op een boogscheut van de Durme, in een park van 18.000 vierkante meter. De Durmetuin groeide uit tot een plek waar jaarlijks heel veel volk naar komt kijken, met sinds 2000 al meer dan 13.000 bezoekers. De gemeente liet in 2013 ook de bestemming veranderen van woonzone naar parkzone. De burgemeester onderstreepte dat de besprekingen met partners volop aan de gang zijn en dat er duidelijk perspectieven zijn. De kostprijs van de Durmetuin bedraagt naar verluidt 1,25 miljoen euro. (JVS)





Meer over Durmetuin

politiek

Tielrode