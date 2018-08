Gemeente voert eenrichtingsverkeer in aan kaai 14 augustus 2018

De verkeerscirculatie in een deel van de Wilfordkaai, Nijsstraat en Consciencestraat in Temse wordt tegen volgende maand gewijzigd. De bedoeling is om in die zone een oplossing aan te reiken om de parkeerdruk te verlichten.





De Nijsstraat wordt een eenrichtingstraat richting de kaai, waarbij er in die straat twee fietssuggestiestroken komen en parkeren nog wordt toegelaten aan de rechterkant. Het deel van de Wilfordkaai tussen het middenplein aan taverne De Kaailopers en de Consciencestraat wordt ook eenrichtingsverkeer, in de richting van de Scheldebrug. Langs dat deel van de kaai zal er een zone 30 van kracht zijn. Aan beide zijden van dat deel van de kaai zal er dan kunnen worden geparkeerd, zodat er een dertiental extra parkeerplaatsen bijkomen. In die hele driehoek Wilfordkaai, Consciencestraat en Nijsstraat geldt er dan éénrichtingsverkeer. Een parkeerregeling die de verwarrende situatie met de private parking óp de kaai en de omliggende straten oplost, is er nog niet. Over bewonersparkeren in die buurt zijn meerderheidspartijen CD&V en N-VA niet tot een akkoord gekomen. Over de oplossingen die de parkeerstudie aanreikt, moet het volgend bestuur de nodige knopen doorhakken. (JVS)