Gemeente Temse verkoopt deel gemeentehuis en oud-politiegebouw 30 augustus 2018

02u43 1 Temse Het gemeentebestuur heeft zowel de bijgebouwen van het gemeentehuis aan de Kamiel Wautersstraat als het voormalige politiegebouw in het Daccacomplex in de Kasteelstraat verkocht.

De panden grenzend aan het gemeentehuis werden ooit door de gemeente aangekocht omdat de diensten te krap behuisd zaten. De panden in de Kamiel Wautersstraat deden dienst als administratieve vleugel. Bij de realisatie van AC De Zaat in 2006 verhuisden de gemeentediensten, waardoor de vleugel leeg kwam te staan. Het historische gemeentehuis is wél nog steeds in gebruik, onder meer voor ontvangsten en voor de dienst toerisme. Er zijn de voorbije jaren al pogingen geweest om de hele vleugel te verkopen, wat nu gelukt is. Projectontwikkelaar Woonconcept bvba uit Antwerpen telt er 363.100 euro voor neer. De projectontwikkelaar is ook met de aanpalende eigenaars, van café 'Bij Rita' en de ex-pizzeria, bezig om er één groot woonproject te realiseren. "De bijgebouwen zullen gesloopt worden, zodat het gemeentehuis komt vrij te staan: het zal met een corridor van zo'n 4 meter van de nieuwbouw worden gescheiden. Daardoor komt de gevel van het gemeentehuis die met de bijgebouwen verbonden was vrij en zal hij in zijn oorspronkelijke staat gerestaureerd worden", zegt burgemeester Luc De Ryck (CD&V).





Ook het oud-politiegebouw in het Daccacomplex in de Kasteelstraat is verkocht. Deze week heeft het schepencollege zich akkoord verklaard met het bod van de hoogste bieder, 726.500 euro. De koper, Youstone uit Antwerpen, zal de bestaande herenwoning uit 1870 behouden en restaureren en een reeks nieuwe woongelegenheden creëren. (JVS)