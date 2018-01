Gemeente stelt jaarboek van museum voor 02u53 0 Foto Joris Vergauwen

Het gemeentemuseum van Temse heeft naar goeie gewoonte opnieuw een jaarboek uitgebracht, met opnieuw een hele waaier aan uiteenlopende onderwerpen. Erik Vermeulen blikt terug én vooruit met 'Over zwemkommen en zwembaden', van de zwemkom in de Espolder tot het nieuwe zwembad in het Scheldepark. Fotograaf Alex Suanet geeft dan weer een terugblik op de zomertentoonstelling over de Boelwerf. Delphine Vandevoorde schrijft over de restauratie van de leeuw in het Scheldepark en Marijke Dierickx heeft het over de mirakels die de heilige Amelberga verrichtte. Het jaarboek is verkrijgbaar tegen 25 euro in het gemeentemuseum en in AC De Zaat.





(JVS)