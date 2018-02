Gemeente stelt afvalambtenaar aan 27 februari 2018

02u57 0 Temse Het gemeentebestuur van Temse heeft een afvalambtenaar aangesteld. Die functie neemt Joris Baeck voortaan waar.

Hij werd voorgesteld tijdens de bijeenkomst van de zwerfvuilvrijwilligers van het project 'Schoon Volk'. De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten wordt één van zijn prioritaire taken. "Hij krijgt de opdracht om de klachten te behandelen over zwerfvuil, sluikstorten, hondenpoep, afvalverbranding tot geur-, lawaai- en lichthinder, net als de opvolging van de meldingen over ratten, ongedierte tot zwerfkatten. De nieuwe afvalambtenaar zal ook de milieuploeg met acht voltijdse werknemers op het terrein aansturen en tal van campagnes uitwerken. En daarnaast is hij ook gemachtigd om op te treden als GAS-ambtenaar en kan hij dus inbreuken vaststellen en laten sanctioneren", klinkt het bij schepenen voor Groen, Hugo Maes, en Milieu, Franky De Graeve (CD&V).





De afvalambtenaar krijgt ook de coördinatie van een hele reeks projecten toegewezen, zoals zwerfvuilacties van scholen en verenigingen, wijkcompostering tot 'Schoon Volk', waarmee vrijwilligers de handen uit de mouwen steken om zwerfvuil op te ruimen. "Een uitgebreid takenpakket, maar iets wat ik met volle overgave en met veel goesting zal doen", klinkt het bij de nieuwe afvalambtenaar. Hij is telefonisch bereikbaar in AC De Zaat op 03/710.12.31, via e-mail naar joris.baeck@temse.be. (JVS)