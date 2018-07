Gemeente richt nieuwe speelplek in aan Paardenpolder 13 juli 2018

De gemeente heeft een nieuwe speelplek ingericht aan de Paardenpolder in Tielrode.

De jongste generaties van Tielrode hebben er een speelplekje bijgekregen in hun dorp. Vlakbij de parking naast de basisschool in de Kaaistraat is achter de bomenrij een speelterreintje in gebruik genomen, maar dat is nog niet helemaal afgewerkt. Kinderen krijgen er inspraak om het speelplekje verder op hun maat in te richten. "Omdat we als kindvriendelijke gemeente de inbreng van kinderen belangrijk vinden, hebben we met de Groen- en Jeugddienst van het gemeentebestuur de kinderen uit de buurt uitgenodigd om mee te komen brainstormen over de inrichting van deze speelplek en om naar hun wensen en behoeften te luisteren", aldus schepenen voor Groen Hugo Maes en voor Jeugd Debby Vermeiren (CD&V).





Favoriete invulling

Tijdens dat brainstormmoment konden de kinderen hun favoriete invulling voor een speelterrein schetsen en gaven de schepenen meer uitleg over de verdere ontwikkeling van de speelplek aan de ouders en grootouders. De nieuwe speelplek werd meteen ook ingehuldigd en alvast 'ingespeeld', terwijl de medewerkers van de Groen- en Jeugddienst de kinderen op een creatieve manier uitdaagden hun droomspeelplek vorm te geven. "Alle ideeën worden meegenomen en bekeken voor de verdere ontwikkeling van deze en andere speelruimten in heel Temse. Eerder al werd ook de school naast de speelplek actief betrokken bij het verzamelen van nieuwe ideeën", klinkt het. (JVS)