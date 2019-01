Gemeente plaatst 10 AED-toestellen JVS

08 januari 2019

13u16 0 Temse In Temse en de deelgemeenten zijn de voorbije maanden tien AED-toestellen geplaatst. Die ‘automatische externe defibrillatoren’ kunnen een leven redden als iemand een hartstilstand krijgt.

Begin 2017 vroeg de Ouderenadviesraad het schepencollege om in Temse en de deelgemeenten AED-toestellen te voorzien. Op dat moment waren er slechts twee toestellen aanwezig: in de sporthal van Tielrode en de sporthal van Temse. “We hebben toen de brandweer de opdracht gegeven om de bestaande toestand te evalueren en verder onderzoek te verrichten rond de mogelijke plaatsing van extra toestellen”, schetst schepen Hugo Maes (CD&V). “Intussen zijn er 10 AED-toestellen geplaatst, verdeeld over het grondgebied van Temse. En ook op privaat initiatief zijn er nu bijkomende toestellen beschikbaar, zoals op voetbalclub VK Tielrode.”

De AED-toestellen, of ‘automatische externe defibrillatoren’, kunnen een leven redden als iemand een hartstilstand krijgt. En dat gebeurt in ons land gemiddeld 30 keer per dag. Slechts 5 à 10 procent overleeft zo’n hartstilstand. Wie echter het geluk heeft om binnen de 3 tot 4 minuten op reanimatie te kunnen rekenen, met de hulp van een stroomstoot van een AED-toestel, heeft meteen 60 tot 70 procent overlevingskans. “Dat een snelle tussenkomst bij hartfalen van levensbelang kan zijn, hoeft geen verder betoog. Wij zijn dan ook heel tevreden dat onze aanbevelingen zijn opgevolgd”, zegt voorzitter Jos Verhulst Voorzitter van de Ouderenadviesraad van Temse.

Sylvia Rombaut (Vlaams Belang) roept wel op om regelmatig een snelcursus te organiseren voor inwoners. “Dat is noodzakelijk om de AED-toestellen te kunnen bedienen. Ook het EVapp-systeem is belangrijk. Bij een noodoproep krijgen vrijwilligers die zijn aangesloten bij EVapp een bericht via de app of sms. Bij een melding van een hartstilstand worden vrijwilligers het dichtst in de buurt van het slachtoffer verwittigd. Zij zijn dikwijls sneller ter plaatse dan de ambulance, want elke minuut telt.”

Schepen Hugo Maes bevestigt dat er cursussen zullen worden gegeven als verenigingen daarom vragen. Het inschrijven op de EVapp vereist dan weer eerst een goedkeuring van FOD Volksgezondheid, maar dat wordt bekeken. “We gaan zeker infosessies en opleidingen aanbieden. De plaatsing van deze toestellen is geen eindpunt, het is belangrijk om ook te weten hoe je deze toestellen moet gebruiken. Via de verscheidene adviesraden zullen we aan de verenigingen de mogelijkheid geven om concreet af te spreken. Ook zullen er wijkgerichte infosessies in de loop van 2019 volgen.”