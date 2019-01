Gemeente organiseert grote kuis in Heilig Hartwijk JVS

12u59 0 Temse Op woensdag 30 januari zullen de gemeentediensten de Heilig Hartwijk in Temse een grondige opkuisbeurt geven.

In het kader van de netheidscampagne zullen op woensdag 30 januari volgende straten grondig worden geveegd: de Sint-Amelbergalaan, Azalealaan, Tulpenlaan, Rozenlaan, Heilig Hartplein en Roeland Lefèvrestraat. Daarnaast wordt ook het zwerfvuil opgeruimd en de vuilnisbakjes en hondenpoepbuizen geledigd. Voor al die straten geldt die dag een parkeerverbod van 7 tot 13 uur.

Meer informatie bij de gemeentelijke milieudienst in AC De Zaat, via 03/710.12.31 of milieu@temse.be.