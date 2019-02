Gemeente organiseert fotowedstrijd ‘Temse door het oog van de fotograaf’ JVS

25 februari 2019

14u21 0 Temse Toerisme Temse en het gemeentebestuur organiseren een fotowedstrijd ter gelegenheid van de opening van het toeristisch seizoen. De jury wordt voorgezeten door de internationale kunstfotografe Lucille Feremans uit Temse.

Het thema van de fotowedstrijd is heel ruim. Hoe ziet de fotograaf Temse? Dat is het uitgangspunt. Iedereen kan dus aan de slag om Temse op een creatieve, originele manier in de kijker te zetten, met de troeven van de gemeente als uitgangspunt. Foto’s kunnen tot 15 maart digitaal worden ingezonden aan de dienst Toerisme, via toerisme@temse.be.

Alle deelnemers worden uitgenodigd op de opening van het toeristisch seizoen, waar ook de winnaars worden bekendgemaakt. De opening vindt plaats in de feestzaal van het gemeentehuis op de Markt op zaterdag 30 maart vanaf 19.30 uur.