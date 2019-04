Gemeente opent toeristisch seizoen JVS

02 april 2019

15u51 0 Temse In Temse is het toeristische seizoen traditioneel op gang geschoten met een feestelijke zitting in het gemeentehuis.

Meer dan 160 mensen waren aanwezig in de feestzaal van het gemeentehuis, bij de opening van het toeristisch seizoen. Toerisme Temse-voorzitter Rita Heerwegh blikte vooruit, burgemeester Luc De Ryck (CD&V) gaf een overzicht van de toeristische hoogtepunten en curiosa in 2019. Daarna sprak hij met Bart Heynderickx (de nieuwe belleman), Simonne Buytaert (co-auteur en uitgever van het fotoboek ‘Temse en deelgemeenten verrassend anders in beeld’), Dany De Bock (expo platenhoezen in gemeentemuseum), Marcel Philippaert (Temses 1ste prins carnaval), Koen Vondenbusch (De Wase Vijverwinkel), Paul Geerts (de tweede vader van Suske en Wiske) en fotografe Lucille Feremans, die ook 50 jaar actief is bij Toerisme Temse.

Toerisme Temse en het gemeentebestuur organiseerden in het kader van de opening van het toeristisch seizoen de fotowedstrijd ‘Temse door het oog van de fotograaf’. In totaal werden 441 foto’s ingezonden, afkomstig van 78 deelnemers. Alle ingezonden foto’s werden beoordeeld door Lucille Feremans, Jan Eeckelaert en Soames Maes. De winnaars zijn Lieven Roelands (Kruibeke), Raf Weymans (Temse) en Yoon Thoen (Temse).