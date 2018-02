Gemeente opent rouwregister voor tv-icoon Tante Terry 02 februari 2018

02u43 0 Temse Het gemeentebestuur van Temse heeft gisteren een rouwregister geopend ter ere van televisie-icoon Esther Van Ginderen-Verbeeck, beter gekend als Tante Terry, die dinsdag op 86-jarige leeftijd is overleden.

Tante Terry woonde op het einde van haar leven in Temse. Ze was afkomstig van Hoboken, waar ze werd geboren op 8 september 1931. Begin 2016 kwam ze op de Wilfordkaai in Temse wonen. "Aan de door haar zo geliefde Schelde. Ze bracht een gelukkige oude dag door op de 'kleine kaai' in onze gemeente", vertelt burgemeester Luc De Ryck (CD&V), die donderdagmorgen als eerste het rouwregister voor Tante Terry ondertekende. "We willen op deze manier hulde brengen aan deze grote dame, die decennialang meerdere generaties charmeerde en een ongewone populariteit verwierf in heel Vlaanderen." Ook in Antwerpen is er een rouwregister geopend voor de overleden televisiester. Het rouwregister in Temse ligt ter ondertekening in de inkomhal van AC De Zaat op het Frans Boelplein 1. Het kan elke werkdag en ook zaterdag ondertekend worden van 8.30 tot 12 uur, op woensdag ook van 13.30 tot 16 uur. Tante Terry wordt op zaterdag 10 februari om 11 uur begraven in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Temse. (JVS)