Gemeente lanceert twee 10.000-stappenwandelingen 14 mei 2018

02u29 0 Temse Wie in Temse gericht én in een mooie omgeving op stap wil, kan voortaan gebruik maken van twee 10.000-stappenwandelingen.

Die zijn uitgetekend door de gemeente en het OCMW in de omgeving van het Natuurhuis in Steendorp. De wandelingen werden aangemaakt via een online tool en kunnen gedownload worden op een gsm- en gps-toestel.





App

Wie zich registreert op de website www.10000stappen.be kan de 10.000-stappen-app downloaden. Daar kan men lid worden van de groep van Temse. "En door dagelijks het aantal stappen in te geven, kan iedereen meehelpen om van Temse de 'actiefste gemeente' te maken. Sven Ornelis is peter van deze actie", aldus schepen Hugo Maes (CD&V). De wandelingen zijn ook beschikbaar via www.runnermaps.nl. Op zaterdag 19 mei is er van 9 tot 12 uur ook een gezinswandeling aan het Natuurhuis. (JVS)