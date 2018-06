Gemeente lanceert sleutelpas 06 juni 2018

De gemeente lanceert de 'sleutelpas'. Die biedt een korting op vrijetijdsactiviteiten voor inwoners met een verhoogde tegemoetkoming of een leefloon. Daarmee krijgen zij vijftig procent korting op de basisprijs van bepaalde vrijetijdsactiviteiten vanaf 1 juli. De sleutelpas aanvragen, kan aan de infobalie in AC De Zaat of bij het OCMW, op vertoon van een recent attest van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of een attest leefloon. Dan krijgen alle gezinsleden, vermeld op het voorgelegde attest, een gratis sleutelpas die een jaar geldig is. Er is korting op een hele reeks activiteiten, van het cultureel podiumaanbod, familievoorstellingen, aperitiefconcerten en matinees, sportkampen, buitenschoolse kinderopvang in De Woonboot tot speelpleinwerking SpeGT, grabbelpas- en tieneractiviteiten. Met de sleutelpas kunnen mensen voor 4 euro een maaltijd krijgen in 't Achterpoortje en Kidsresto. Alle info: 03/710.12.25 of 0475/45.78.58, huisvanhetkind@ocmwtemse.be. (JVS)