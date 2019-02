Gemeente lanceert inspraaktraject voor verkeersingrepen: “Inwoners betrekken bij opmaak mobiliteitsplan” JVS

19 februari 2019

18u58 0 Temse Tegen eind dit jaar wil het gemeentebestuur van Temse klaar zijn met een nieuw mobiliteitsplan. Daarvoor zal het de komende maanden een participatietraject organiseren, om ideeën en voorstellen te verzamelen van inwoners. Er komen twee inspraakmomenten, maar ook via een online platform kan iedereen zijn mening kwijt over nuttige mobiliteitsingrepen in Temse. Dat moet voortaan de nieuwe aanpak worden in Temse. “Bij grote projecten zullen we steevast deze manier van burgerparticipatie hanteren”, klinkt het.

Vorig jaar stelde het gemeentebestuur van Temse een studiebureau aan voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. De verkennende fase is intussen achter de rug, nu komt de onderzoeksfase aan bod. Daarbij zal de gemeente de komende maanden de bevolking raadplegen, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van welke mobiliteitsaspecten de Temsenaren wakker liggen. “We willen ideeën en voorstellen van de inwoners horen. Uiteraard hebben we wel een idee waarover de Temsenaren wakker liggen. We weten heel goed dat er nog veel werk is, onder meer op vlak van sluipverkeer, fietsinfrastructuur,... Maar we gaan er ook niet van uit dat we álle bekommernissen kennen. We geven de inwoners daarom de mogelijkheid om hun mening te geven, zodat we een brede kijk krijgen op wat er leeft bij de bevolking”, aldus schepen voor Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). “Alle ideeën zijn welkom, maar we focussen uiteraard op het algemene belang. We zullen een mobiliteitsplan opmaken voor de komende tien jaar, waarin we het traject uittekenen voor een vlottere, veiligere en meer duurzame mobiliteit in Temse, inclusief het parkeerbeleid. Dat is voor iederéén van groot belang.”

Workshops

Er komen twee participatiemomenten aan: het eerste op 13 maart, het tweede op 12 juni. “Die worden opgevat als workshops, waarbij we rond vier thema’s aan de slag gaan. Zowel duurzame mobiliteit, het parkeerbeleid, voetgangers en fietsers als het autoverkeer komen aan bod. We gaan de knelpunten in kaart brengen en potentiële oplossingen bespreken. In juni worden dan een aantal scenario’s voorgelegd, op basis van de input van de bevolking.”

Interactief

“Daarnaast valt er bij de inwoners deze week ook een postkaart in de bus, om hen aan te zetten hun suggesties ook schriftelijk of online via www.temse.be/inspraak over te maken”, aldus schepen voor Participatie Tineke Van Britsom (N-VA). “Alle ideeën zijn welkom, ook over de thema’s openbaar vervoer, vrachtverkeer, verkeersveiligheid en snelheidsregimes. We gebruiken het online portaal ook interactief, van 21 februari tot 20 maart. Daar kan immers ook gereageerd worden op suggesties van andere burgers. En op een kaart kun je zien welke voorstellen inwoners voor een bepaalde locatie geven. We verloten ook 45 prijzen, voor wie het online platform in dit participatietraject gebruikt.”

Meer inspraak

Voor de nieuwe bestuursmeerderheid moet dit een voorbeeld worden voor de toekomstige inspraak van inwoners van Temse. “Het is absoluut de bedoeling om deze manier van participatie ook te hanteren op andere beleidsdomeinen. Bij alle grote projecten willen we de bevolking betrekken.”

Info: www.temse.be/inspraak