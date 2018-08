Gemeente laat nieuwe Handicar op gas bollen 22 augustus 2018

De gemeente Temse heeft een nieuwe 'handicar', een aangepast mini-busje met rolstoellift die ter beschikking staat van alle inwoners. Na zestien jaar was de vorige dringend aan vervanging toe. En met het engagement voor Waasland Klimaatland in het achterhoofd, is de nieuwe handicar een groen karretje geworden. "We hebben gekozen voor een wagen die rijdt op CNG. Het is het eerste voertuig in zijn soort bij het gemeentebestuur", aldus schepen Hugo Maes (CD&V), die indertijd ook de handicar opstartte. "Het is een dienstverlening voor minder mobiele Temsenaren. De handicar beschikt over een lift die alle mogelijke rolwagens kan tillen. Op deze manier kunnen heel wat inwoners toch nog deelnemen aan het sociale leven." Info: dienst Sociale Zaken, 03/710.12.25. (JVS)