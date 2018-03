Gemeente huldigt jubilerende personeelsleden en mandatarissen 27 maart 2018

Het gemeentebestuur van Temse heeft opnieuw personeelsleden en mandatarissen gehuldigd op basis van hun dienstjaren. Bij het personeel kregen sportfunctionaris Erik Vermeulen en leraar beeldhouwen van de Academie Philippe Crépain de bloemen, beiden voor hun 35 dienstjaren. Bij de mandatarissen ging die eer naar burgemeester Luc De Ryck, die 25 jaar burgemeester is, schepen Franky De Graeve, die 25 jaar schepen is, en Johan Waltens, die 15 jaar gemeenteraadslid is. De burgemeester sprak een feestrede uit, hijzelf werd door eerste schepen Hugo Maes gehuldigd.





(JVS)