Gemeente huldigt biljartkampioenen

In biljartlokaal The Pocket zijn onlangs de biljartkampioenen van Temse gehuldigd. Dat zijn Franky Clarysse, Lucien Schouten en Walter Vermeulen, die zich in de finalewedstrijden van het 63ste individueel biljartkampioenschap hun meesterschap tentoonspreidden. In 3 reeksen werkten 31 spelers het voorbije seizoen in totaal 73 wedstrijden af om de kampioenen aan te duiden. In de ereklasse triomfeerde na een intense finale Walter Vermeulen. Zijn zesde eindzege al, waarmee hij het record van Willy Viaene breekt. De hoge reeks kende met Lucien Schouten een verrassende winnaar. Het was zijn eerste deelname en hij werd meteen laureaat. In de lage reeks, waar vaak de nieuwe talenten ontbolsteren, domineerde Franky Clarysse de voorronden én de finale. Op het druk bijgewoonde slotmoment was er ook een gepast huldebetoon aan afscheidnemend biljartverbond-voorzitter Joris De Maeyer.





