Gemeente houdt herdenkingsavond WOI Muzikale vertelling ‘Stampkot’ en film Temse in WOI in gemeentehuis JVS

09 november 2018

15u29 0 Temse Op de vooravond van Wapenstilstand organiseren het gemeentebestuur en het Overlegcomité Vlaamse Verenigingen Temse (OVV) de herdenkingsavond ‘Stampkot’ in het gemeentehuis op de Markt.

Ook in Temse wordt het einde van de Eerste Wereldoorlog dit weekend herdacht. Dat gebeurt zaterdagavond in het gemeentehuis, met de herdenkingsavond ‘Stampkot’, verwijzend naar het gehucht bij Steenstrate in de Westhoek. Daar sneuvelden de broers Edward en Frans Van Raemdonck uit Temse in de nacht van 25 op 26 maart 1917. Oscar Dambre maakte die noodlottige aanval mee. In 1933 publiceerde hij het boek ‘Stampkot’, dat de basis vormt voor de muzikale vertelling die Bert De Meerleer en Steven Libbrecht zaterdagavond brengen in het gemeentehuis.

Burgemeester Luc De Ryck zal het verhaal van de gebroeders Van Raemdonck reconstrueren. Hij schreef ook een boek over het tragische en veelbesproken lot van de broers uit Temse. Anne Van Hemelryck zal dan weer een voordracht geven met gedichten van Frans Van Raemdonck.

En tot slot wordt ook de film ‘Temse in WOI’ vertoond, een documentaire van vijftien minuten over alle gesneuvelden van Temse. Die film is het werk van Rudy Bredael, lid van de Waaslandse Videoclub Temse, en van Luc De Ryck, die het scenario schreef.

De herdenkingsavond start zaterdag 10 november vanaf 19.30 uur in de feestzaal van het gemeentehuis op de Markt. De toegang is gratis.