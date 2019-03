Gemeente gaat op zoek naar deelnemers Ambachtelijk Weekend JVS

06 maart 2019

13u28 0 Temse Het Ambachtelijk Weekend vindt pas plaats in augustus, maar het gemeentebestuur doet nu al een oproep naar kandidaat-deelnemers. Deze keer is het thema ‘Vlaamse Meesters’.

Op zaterdag 17 en zondag 18 augustus organiseert Toerisme Waasland in samenwerking met alle Wase gemeentebesturen alweer de 40ste editie van het Ambachtelijk Weekend. “In 2018 telden we het grootste aantal verzamelpunten én bezoekers in de geschiedenis van het Ambachtelijk Weekend in Temse. Toch hoopt onze gemeente dit jaar op nóg meer enthousiaste deelnemers, die hun ambacht, kunst, hobby of streekproduct in de kijker willen zetten. Deelnemers kunnen vrijblijvend werken rond het thema ‘Vlaamse Meesters’”, klinkt het in Temse.

Wie wil deelnemen, kan op www.ambachtelijkweekend.be het deelnemersformulier invullen. Wie wil, kan er ook promotiemateriaal bestellen. De contactpersoon van de gemeente waar je exposeert, krijgt een melding van de inschrijving. Inschrijven kan tot 19 mei.

Info bij de dienst Toerisme in het gemeentehuis op de Markt 1 in Temse, of via 03/710.12.00 of toerisme@temse.be.