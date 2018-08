Gemeente gaat 32 camera's plaatsen TEMSE STEEKT 160.000 EURO IN NETWERK IN CENTRUM ÉN KMO-ZONES JORIS VERGAUWEN

23 augustus 2018

02u43 0 Temse Tegen het voorjaar van 2019 wordt in het

centrum van Temse én in de KMO-zones TTS en De Zaat een nieuw cameranetwerk ingericht. Er





komen in totaal 32 camera's, goed voor een investering van 160.000 euro.





Temse was in 2002 bij de eerste gemeenten in ons land die camera's plaatsten in de strijd tegen vandalisme en criminaliteit. "We waren een pionier in het gebruik van camera's", blikt burgemeester Luc De Ryck (CD&V) terug. "Toen het centrum in 2000 en 2001, nog vóór de vorming van de politiezone Kruibeke-Temse, al te vaak werd geconfronteerd met criminaliteit en vandalisme, werden we gedwongen extra maatregelen te nemen. We besloten op de zes meest kwetsbare plekken in het centrum camera's te plaatsen. Aangezien er nergens eerder gelijkaardige maatregelen waren getroffen, moesten we zelf veel opzoekingswerk verrichten bij de samenstelling van het dossier, wat heel wat tijd in beslag nam. Uiteindelijk functioneerden de camera's begin 2002. Ze registreerden alles, in kleur en 24 op 24 uur. De beelden werden gecentraliseerd in het politiebureau. En het leverde resultaat op, alleen al door de aanwezigheid en het afschrikeffect. De ongeregeldheden verdwenen."





De gemeente heeft de voorbije maanden met een gespecialiseerde firma een plan uitgewerkt voor de vernieuwing en uitbreiding van het cameranetwerk. De gemeenteraad moet zich daar maandag over uitspreken. Bedoeling is om het cameranetwerk in drie fasen uit te rollen, met eerst zestien camera's in het winkelcentrum, met de focus op de doorgang Schoolstraat, Kouterstraat, August Wautersstraat, net als de OCMW-site en de omgeving van het nieuwe zwembad. In een tweede fase komt het JOC en het openluchtcentrum Fernand Schuerman aan bod, met negen camera's, en tot slot de industriezones TTS en De Zaat met zeven camera's. "Net als overal gebeuren ook in Temse op bepaalde locaties dingen die het daglicht niet mogen zien: criminaliteit, vandalisme, overlast, drugs, racers,... Omdat de politie niet overal tegelijk kan zijn, maken steeds meer gemeenten gebruik van camera's. Ook wij gaan deze toer op", legt De Ryck uit.





Gevoelige locaties

De politie maakte een lijst op van de meest gevoelige locaties. Een geluk is dat op de meeste locaties al een glasvezelnetwerk voor de aansluiting voorhanden is. "Met de gespecialiseerde firma hebben we intussen een heel traject afgelegd. De ingebruikname van de eerste camera's is begin 2019 gepland."





De glasbollen in het centrum, die vaak worden misbruikt door sluikstorters, worden wellicht uit het plan gehaald. Die kunnen mogelijk met een mobiele installatie worden bekeken.