Gemeente en OCMW verbonden via straalverbinding 21 juni 2018

Het AC De Zaat en de OCMW-campus in Temse zijn voortaan digitaal met elkaar verbonden via een straalverbinding. Die is zopas geïnstalleerd en in werking gezet op het dak van AC De Zaat. Via die radioverbinding zijn de netwerken van de gemeente- en OCMW-diensten op elkaar aangesloten, waardoor alle gegevens vanop beide campussen bereikbaar zijn. "Een belangrijke stap in integratie van beide diensten", stelt schepen Geert Vandersickel (N-VA). Een glasvezelverbinding tussen beide netwerken is de beste oplossing. "Er zijn al een aantal gemeentelijke gebouwen verbonden met glasvezel, maar de verbinding richting OCMW is nog niet uitgevoerd. Om meer bandbreedte, snelheid, veiligheid en bedrijfszekerheid te creëren, werden het AC De Zaat en de OCMW-campus alvast verbonden met een straalverbinding. Deze verbinding zal later dienst doen als back-up voor de glasvezelverbinding." (JVS)