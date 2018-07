Gemeente bundelt vrijwilligerswerk in brochure 18 juli 2018

02u35 0

Het gemeentebestuur van Temse heeft de brochure voor vrijwilligerswerk 'Temse Vrijwillig!' nieuw leven ingeblazen en herwerkt. "In deze brochure vind je een greep uit het aanbod aan vrijwilligerswerk in de gemeente Temse, onderverdeeld in verschillende interessevelden", zegt Jos Verhulst van de Ouderenadviesraad. De brochure en het Vrijwilligerspunt Temse zijn een initiatief van de Ouderenadviesraad Temse en het gemeentebestuur. Wie interesse heeft, kan een exemplaar afhalen in AC De Zaat of er eentje aanvragen via e-mail Ann.lagaert@temse.be. Ook wie zich als vrijwilliger wil inzetten, kan steeds langs deze weg contact opnemen. (PKM)