Gemeente beschikt over uitgeruste mobilhomeparking 28 maart 2018

02u52 0 Temse Vanaf 1 mei beschikt Temse over een volledig uitgeruste parking voor mobilhomes, inclusief water en elektriciteit.

Al vele jaren passeren er in de Scheldegemeente jaarlijks behoorlijk wat 'mobilhometoeristen'. Tot 2010 parkeerden zij zich op de Wilfordkaai, maar dat werd dat jaar verboden. Op de parking achter AC De Zaat richtte het gemeentebestuur parkeerruimte voor mobilhomes in. Daar wordt nu de laatste hand gelegd aan de nodige faciliteiten voor toeristen die op pad zijn met hun kampeerwagen. De gemeenteraad van Temse keurde ook een gebruikersreglement goed. De ingebruikname en de start van het betalend parkeren is vastgelegd op 1 mei. Zo kost parkeren zonder gebruik van de service 2 euro per 24 uur, mét water en elektriciteit is dat 8 euro per 24 uur. Het lozen van sanitair en afvalwater is gratis. "Onze mobilhomeparking wordt nu al druk bezocht en erg gewaardeerd door toeristen. Ook de horeca en de middenstand is tevreden. We kiezen bewust voor een lage prijszetting. Misschien ontdekken méér passanten dan hoe mooi Temse is en komen ze later terug voor een langer verblijf", stelt schepen Geert Vandersickel (N-VA), zelf een fervent mobilhome-reiziger. Er zijn in totaal 20 plaatsen met 20 elektriciteitsaansluitingen. "Heel wat gemeenten met overnachtingsplaatsen zullen hier jaloers op zijn." Ook bij de oppositie is men tevreden. "In mei 2008 heb ik een eerste keer voorgesteld om zo'n plek voor mobilhomes in te richten. Blij dat het 10 jaar later een feit is", aldus sp.a-raadslid Martine Verheyden. (JVS)