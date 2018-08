Gemeente bereidt herinrichting centrum voor STUDIEBUREAU KRIJGT OPDRACHT VOOR OPMAAK VAN MASTERPLAN JORIS VERGAUWEN

10 augustus 2018

02u44 0 Temse De gemeente Temse heeft twee maanden voor de verkiezingen het schepencollege een studiebureau aangesteld om een herinrichting van het centrum uit te werken. Het schepencollege wil zo het moment aangrijpen om één grote vernieuwing mogelijk te maken.

Het was bij de vorige verkiezingen al één van de grote thema's, maar de voorbije bestuursperiode kwamen meerderheidspartijen CD&V en N-VA er niet toe om het centrum van Temse de nodige ingrijpende nieuwe impulsen te geven. De vernieuwing van het (winkel)centrum komt daarom in aanloop naar de volgende verkiezingen nog prominenter naar voren in de programma's van alle partijen.





Het schepencollege laat echter het initiatief niet over aan de volgende bestuursmeerderheid. Deze week heeft een studiebureau de opdracht gekregen om van start te gaan met de opmaak van een masterplan. Die studie zal klaar zijn als de nieuwe bestuursperiode al is aangebroken.





Het is dus wel aan de volgende meerderheid, als die al verschilt van de huidige, om de nodige beslissingen te nemen. "Feit is dat de aanpak van Temse-centrum dé prioriteit van het lokale beleid wordt de komende jaren", stelt burgemeester Luc De Ryck (CD&V). "Het schepencollege heeft zich over de problematiek gebogen en zijn strategie bepaald. Daarom hebben we nu een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een masterplan."





Buitenkans

Het bureau Studio K uit Berchem haalt die opdracht binnen. Schepen voor Ruimtelijke Ordening Eddie Van der Vieren (CD&V) verwijst naar de buitenkans die zich nu aandient om voor een totaalaanpak te gaan. "Als meerdere ingrijpende werken in eenzelfde buurt zijn gepland, biedt dat perspectieven om al die projecten als één geheel te benaderen. De komende jaren staat er heel wat op stapel in het centrum, meer bepaald op de as Pastoor Boelstraat-Kouterstraat, Akkerstraat, het eerste deel van de Gasthuisstraat tot Mariadal."





Het grootste vernieuwingsproject is de herbestemming van het voormalige school- en kloostercomplex ISA, dat op de hoek van de Pastoor Boelstraat en Gasthuisstraat zowat één hectare ruimte inneemt en waarvoor een woonproject in combinatie met handelszaken en dienstverlening is uitgetekend. "Verder ondergaat de OCMW-site een grote metamorfose, met een nieuw woonzorgcentrum met ondergrondse parking en op de plaats van het huidige ziekenhuis nieuwe assistentiewoningen en een nieuwe polikliniek van AZ Nikolaas. Daarnaast zijn de Kouterstraat, een deel van de Gasthuisstraat en Mariadal toe aan een nieuwe riolering, waarbij de straten meteen ook een nieuwe look kunnen krijgen. Tot slot heeft ook de Akkerstraat behoefte aan een facelift", aldus Van der Vieren. "Voor al die projecten zijn verschillende opdrachtgevers aan zet. Wij willen al die projecten als één geheel benaderen, vandaar dat de opmaak van een totaalplan voor de hand ligt. Het project biedt vooral kansen om de winkelkern van Temse aantrekkelijker te maken, sterke impulsen te geven en extra parkeergelegenheid te creëren."