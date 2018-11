Gele hesjes duiken op in het Waasland JVS/PKM

28 november 2018

10u18 0 Temse De gele hesjes zijn gisteren ook voor het eerst in het Waasland opgedoken. Aan het kruispunt van de N16 met de Hoogkamerstraat in Temse deelden een 15-tal actievoerders pamfletten uit, terwijl de politie toekeek. De nationalistische groepering Voorpost claimt de actie.

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zijn er de voorbije dagen kleinschalige acties geweest. Dat was gisteren ook het geval in Temse, waar de gele hesjes opdoken op het drukke kruispunt van de N16 met de Hoogkamerstraat. Een 15-tal mensen deelde er duizend pamfletten uit om de hoge brandstofprijzen aan te klagen. Het verkeer werd niet tegengehouden. De politie keek vanop een afstand ook toe.

Net als op andere plaatsen was deze actie een initiatief van de nationalistische groepering Voorpost. Die stelt dat er een oproep was geweest naar verscheidene organisaties, maar dat alleen zij er gevolg aan gaven. “Er worden initiatieven genomen en nog meerdere plaatsen zullen volgen om deze actie ook in Vlaanderen op te bouwen tot iets groter. In Temse werd onze actie alvast heel positief onthaald”, klinkt het.

