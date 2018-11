Geld, tablet en spelconsole weg bij inbraak Kristof Pieters

28 november 2018

16u42 2

In de Gladiolenlaan in Temse is dinsdag ingebroken. De dader raakte via een dakraam de woning binnen. Er werd cash geld, een tablet en een spelconsole gestolen. Ook in de Eglantierlaan werd ingebroken. Er werd een raam geforceerd om de woning te betreden. Hier werd geen buit gemaakt.