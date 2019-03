Geld gestolen uit handelspand in Dorpstraat Kristof Pieters

21 maart 2019

Donderdag werd er in de Dorpstraat in Temse ingebroken. De achterdeur werd geforceerd om het handelspand binnen te geraken. Er werd cash geld buit gemaakt. In de Schuttershof in Temse was er ook nog een poging tot inbraak.