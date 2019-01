Geld en juwelen weg bij inbraak Kristof Pieters

14 januari 2019

Er werd ingebroken in een woning in de Burg. Achiel Heymanstraat in Tielrode. De achterdeur werd opengebroken. Er werden kasten en laden doorzocht. De dieven gingen aan de haal met geld en juwelen. Ook in de Ruisstraat werd er ingebroken in een woning via de achterdeur. De volledige woning werd doorzocht. Het juist nadeel kon hier nog niet worden medegedeeld.