Geld buit gemaakt bij inbraak Kristof Pieters

07 januari 2019

17u05 0

In de Cauwerburg in Temse werd zaterdagavond ingebroken. Het glas van de achterdeur werd ingeslagen en de deur werd opengemaakt met de sleutel die langs de binnenkant in het slot zat. Er werd cash geld buit gemaakt.