Gek, geniaal en artistiek CARTOONIST KARL MEERSMAN WERKT SAMEN MET PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN JORIS VERGAUWEN

09 maart 2018

02u56 0 Temse In kunstgalerij Wilford X in Temse is de 'Woontoren van Babel' te ontdekken, een kunstinstallatie voor het project 'Waanzinnige Grenzen'. Daarvoor werkte cartoonist Karl Meersman zes maanden samen met cliënten van het psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus in Sint-Niklaas.

Zes maanden trok kunstenaar en cartoonist Karl Meersman élke vrijdag naar het atelier van het psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus in Sint-Niklaas om er aan de slag te gaan met de psychisch kwetsbare mensen die er in behandeling zijn. Ze maakten samen tachtig portretten in klei, die opgestapeld in plexi-kubussen een woontoren van hokjes vormen, de 'Woontoren van Babel'. Die installatie, als 'stigma-doorbrekend kunstwerk', staat in kunstgalerij Wilford X op de Wilfordkaai in Temse. Het hele proces in de psychiatrie liet een diepe indruk na bij Karl Meersman.





"Zes maanden werken met psychisch kwetsbare individuen heeft mij als mens veranderd. Ik ben gaan inzien dat we allemaal kwetsbaar zijn. Ik blaas sindsdien minder hoog van de toren, ben de waan van de dag nog meer gaan relativeren. Van vandaag op morgen kan de veer springen bij iedereen, ook bij mezelf. We staan in onze maatschappij al zo ongelofelijk onder druk. Kijk naar het resultaat, met zovele burn-outs, depressies en verslavingen. Dat sommige mensen de rol wel eens moeten lossen, kan ik nu veel beter vatten." Dit werk wil het hokjesdenken aan de kaak stellen. "Het geheel doet aan een woonblok denken, waar de bewoners elkaar niet kennen, waar ze vereenzamen en verzanden in non-communicatie. Stigmatiseren doen we al te vaak. We willen allemaal een grens trekken tussen gek en geniaal. Maar die grens bestaat niet."





Trump Tower

Psychiater en auteur Dirk De Wachter benadrukt het belang van anders te mogen zijn. "Hier worden portretten getoond, telkens een ander gelaat. En dat geeft weer dat anders zijn zo belangrijk is om zelf te zijn. Vandaag dreigt de mensheid zich al te vaak te verliezen. Ik vergelijk de bijbelse toren van Babel daarom met de Trump Tower, als de menselijke drang om alsmaar hoger te bouwen en steeds hogere prestaties te eisen, waarbij alles wat afwijkt wordt verdrongen achter een stigmatiserende muur. En kunst toont daarentegen iets waarachtigs. De essentie is engagement, verbinding, mensen die iets uitspreken, die in de wereld iets betekenen."





De installatie is te bezichtigen in de kunstgalerij die deel uitmaakt van restaurant Wilford T. Op zaterdag 10 maart om 16 uur is er ook een colloquium in zaal Roxy in Temse met onder meer psychiater Erik Thys, muzikant Rick De Leeuw en Karl Meersman. Info: www.wilfordx.be.