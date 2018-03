Geen kaas meer voor Congo na 35 jaar 01 maart 2018

De Missie-animatiegroep van Temse stopt na 35 jaar met de jaarlijkse kaasavond. Daarmee zamelde de groep middelen in ten voordele van de missieposten in Congo en projecten in Burundi en Rwanda. Onlangs vond de laatste kaasavond plaats in parochiaal centrum De Leeuwerck. De Missie-animatiegroep gaat nu op zoek naar een minder arbeidsintensieve formule om geld in te zamelen. De leiding van de missiegroep is in handen van zuster Lucienne uit Tielrode. Zij doet nu een oproep aan iedereen tot het aanreiken van ideeën voor een ander initiatief om geld in te zamelen. Dat kan via 03/575.51.01 of via lea.heirbaut@scarlet.be.





