Geen fietsers op nieuwe Durmedijken

02u50 55 Joris Vergauwen De werken voor de aanleg van het overstromingsgebied in het Klein Broek zijn aan de gang, waardoor fietsen op het jaagpad langs de Durme voorgoed voorbij is. Temse Het jaagpad langs de Durme tussen Tielrode en de Mirabrug in Waasmunster zal niet meer toegankelijk worden voor fietsers en wandelaars. Dat bevestigt het gemeentebestuur van Temse. Opvallend: ook op de nieuwe ringdijken rond de Sigma-ontpoldering van het Klein en Groot Broek zal fietsen niet mogelijk zijn. Fietsers krijgen een plek naast de dijk landinwaarts, zonder zicht op de Durme.

De werken voor de ontpoldering van het Klein Broek in Tielrode en Elversele zijn dit jaar van start gegaan. Net als bij het Groot Broek in Sombeke en Waasmunster wordt die ruimte voorbestemd om water op te vangen en zoetwatergetijdennatuur te ontwikkelen. Beide ontpolderingen omvatten in totaal een gebied van bijna 100 hectare groot. Voor de voorbereidende werken is het jaagpad langs de Durme tussen de Burgemeester Siegfried Buytaertdreef in Tielrode en de Mirabrug in Waasmunster al enkele maanden afgesloten. Normaal gezien zou dat tot eind 2017 zijn, maar dat is nu al verlengd tot september 2018. Sp.a-raadslid Bert Bauwelinck vroeg aan het schepencollege in Temse een stand van zaken.





repro Joris Vergauwen De nieuwe fietspaden komen beneden de nieuwe ringdijken rond de ontpolderde gebieden Klein en Groot Broek.

Toegankelijk maken

"Mensen die het jaagpad gebruiken om snel en veilig in Hamme, Waasmunster of Dendermonde te geraken en fietsrecreanten die regelmatig de toeristische route fietsen vanuit Tielrode staan nu voor hekkens. Vanaf VK Tielrode tot aan de Koolputten is er immers een omleiding voorzien via de Gentstraat en de Legen Heirweg. Wordt de piste voor fietsbruggen over de bressen in de bestaande Durmedijk definitief verlaten? En kan er alsnog met spoed overleg gepland worden om de nieuwe ringdijken toch toegankelijk te maken voor zowel voetgangers als fietsers? Zo kan iedereen een mooi zicht blijven hebben op de Durmebedding en worden fietsers niet gedegradeerd in een 'benedendijkse rol'."





Onhaalbaar

Volgens schepen voor Openbare Werken en Groenbeleid Hugo Maes (CD&V) heeft de gemeente er alles aan gedaan om een zo goed mogelijke oplossing uit de brand te slepen. "We hebben gevochten als leeuwen om de huidige dijk te behouden, met een overbrugging van de twee bressen. We moesten er ons echter bij neerleggen toen het budgettaire luik op tafel kwam. Want dan zou de gemeente de rekening moeten betalen en dat is onhaalbaar. We hebben nog gepleit voor meer wandelwegen in het Broek, waar wel voor een deel mee rekening wordt gehouden."





Op de nieuwe ringdijken komt een onverhard pad. De nieuwe fietsverbinding komt wel degelijk beneden naast de dijk te liggen, landinwaarts. "Bedoeling van Waterwegen en Zeekanaal is om wandelaars en het fietsverkeer te scheiden. Technisch kan het onverhard pad óp de dijk wel gebruikt worden door fietsers, maar dan eerder door mountainbikers."





Het jaagpad langs de Durme blijft al zeker tot eind september 2018 afgesloten. Daarna moeten de nieuwe ringdijken van het overstromingsgebied klaar zijn, dus zal dat stuk oude dijk ook niet meer in gebruik worden genomen.