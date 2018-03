Geen extra budget voor 30ste Dorpsfeesten 23 maart 2018

Het organisatiecomité van de Dorpsfeesten van Tielrode is misnoegd dat het schepencollege van Temse geen extra middelen wil vrijmaken voor de jubilieumeditie van volgende zomer. Dan zijn de Dorpsfeesten aan de dertigste editie toe. "Dertig jaar lang al zijn de Dorpsfeesten een hoogtepunt in het gemeenschapsleven. Jaar na jaar zetten we ons als organisatiecomité in om er een gezellig, warm en fijn feest voor het hele dorp van te maken", aldus Samy Pauwels van het organisatiecomité. "Omdat het een speciale editie wordt, hebben we de gemeente gevraagd om te mogen rekenen op wat extra middelen, éénmalig. Onze vraag stuitte echter op een 'njet'. Onbegrijpelijk. We zetten ons allemaal hard in voor een warm dorpsgevoel: is dit dan zo weinig waard voor een bestuur? Er gaan zoveel middelen naar 'Temse in de wolken', en elk jaar staan burgemeester en schepenen op de eerste rij om onze Dorpsfeesten te openen. Maar nu we op hen eens extra beroep willen doen, kunnen we er blijkbaar niet op rekenen. We zullen weer bij onze sponsors moeten aankloppen om voor 30 jaar Dorpsfeesten iets extra te kunnen doen." (JVS)





