Garagehouder verdacht van moord in drugsmilieu is oud-materiaalman van Feyenoord Rotterdam

18 december 2018

Bron: Eigen berichtgeving - Gazet van Antwerpen 1 Temse Michel Z. , een garagist verdacht van de moord op Raouf B.A. (41), blijkt een oud-materiaalman van voetbalclub Feyenoord Rotterdam, meldt Gazet van Antwerpen. De man die de garage Vintage Cars House in de Kleistraat in Stekene runt, blijft aangehouden.

De moord zou kaderen in het drugsmilieu. De Nederlander Michel Z. wordt ervan verdacht Raouf B.A. uit Temse om het leven te hebben gebracht in zijn loods. Daarna werd zijn lichaam 20 kilometer verder gedumpt in Nederland naast een uitgebrande auto, de verdachte blijft echter alles ontkennen.

Het slachtoffer was al langer bekend bij de politie met banden in het drugsmilieu. Enkele jaren geleden werd er toen heel wat drugs in beslag genomen, maar er waren fouten gebeurd waardoor de man vrijuit ging. Hoe ze net bij de garagehouder zijn uitgekomen is nog niet duidelijk. De man blijft aangehouden op verdenking van moord. De advocaat wou geen informatie kwijt over de zaak.