Frisse ideeën gezocht voor ISA-site BUITENRUIMTE TER BESCHIKKING VAN INWONERS EN VERENIGINGEN

02u52 0 Foto Joris Vergauwen Deze ruimte op de ISA-site wordt de tijdelijke speeltuin van de Temsenaren. Temse Interwaas en de gemeente Temse zoeken frisse ideeën voor de tijdelijke invulling van de buitenruimte van het leegstaande ISA-schoolgebouw. In afwachting van de herbestemming staat een buitenruimte van 2.400 m² twee jaar lang ter beschikking van inwoners en verenigingen. Voorstellen kunnen via een nieuw digitaal platform worden afgetoetst.

Van speelplein- of buurtwerking, over moestuinen, recreatieve sportwedstrijden, een zomerbar tot kunstprojecten: zowat álles is mogelijk de komende twee jaar in een deel van het leegstaande ISA-schoolsite. Het vroegere schoolgebouw met klooster op de hoek van de Gasthuisstraat en Pastoor Boelstraat kocht Interwaas in 2012, met het oog op de herbestemming van de 10.000 m² grote site. Daar komt een woonproject, aangevuld met diensten en commerciële voorzieningen.





"Maar we moeten nog een hele weg afleggen", stelt Interwaas-directeur Bart Casier. "Tegen maart willen we klaar zijn met het masterplan. Daarna start de herbestemming, wat ongeveer twee jaar in beslag neemt. In afwachting van de bouwwerkzaamheden willen we al een deel van de leegstaande site tijdelijk ter beschikking stellen. Het gaat om een buitenruimte van 2.400 m² met twee kleine lokalen waar stroom en water beschikbaar zijn. We staan open voor alle mogelijke initiatieven: een zomerbar, kerstmarkt en allerlei culturele activiteiten. Als het in orde is met de veiligheidsvoorschriften en geen hinder oplevert voor de buurt, is alles bespreekbaar."





Interwaas en de gemeente Temse lanceren deze week een oproep aan de inwoners, het verenigingsleven, de middenstand en alle mogelijke geïnteresseerden om voorstellen in te dienen. Dat kan nog tot 28 februari.





De meest originele voorstellen maken kans op financiële ondersteuning. Om het enthousiasme aan te wakkeren, wordt ook een nieuw digitaal burgerparticipatieplatform in gebruik genomen, waarvoor Temse in zee gaat met het bedrijf CitizenLab. Via https://temse.citizenlab.co kan iedereen ideeën lanceren.





"Het is een online-ideeënplatform waarop iedereen zijn stem kan laten horen en voorstellen lanceren, die door anderen kunnen geliket worden. Het krijgt de naam 'Temsenaar aan 't roer' en kan voor de invulling van de ISA-site een eerste keer zijn nut bewijzen. Op basis van het aantal stemmen voor ieder voorstel selecteren we de initiatieven die voor uitwerking in aanmerking komen", klinkt het. De 'prijsuitreiking' is gepland op 31 maart.





De komende weken begint Interwaas al met afbraakwerken om het terrein zo optimaal mogelijk in te richten. Het tijdelijke gebruik van de buitenruimte is mogelijk tot januari 2020. Interwaas rekent daarvoor géén kostprijs aan. Op woensdag 7 februari is er van 16.30 tot 17.30 uur een plaatsbezoek mogelijk. Info en inschrijven via participatie@interwaas.be. Het digitaal platform 'Temsenaar aan 't roer': https://temse.citizenlab.co.