Fotografe Lucille Feremans krijgt ‘Lifetime Achievement Award’ JVS

16 januari 2019

14u10 0 Temse Fotografe Lucille Feremans uit Temse heeft een ‘Lifetime Achievement Award’ gekregen van de vzw Studio, een onafhankelijke Vlaamse beroepsorganisatie voor voltijdse fotografen.

Lucille Feremans heeft de voorbije vier decennia een mooi palmares opgebouwd als fotografe. Daarvoor is ze nu gelauwerd door de vzw Studio, de vereniging van beroepsfotografen, die haar een ‘Lifetime Achievement Award’ schonk. Hiermee wil de vereniging Lucille Feremans in de kijker zetten voor haar hele oeuvre en haar bedanken voor haar jarenlange inzet voor het promoten van de Belgische fotografie.

Voor Feremans begon alles in de jaren 70, in de platen- en fotozaak van haar moeder waar zij haar overleden vader opvolgde als fotograaf. Daar portretteerde zij ook Vlaamse zangers als Will Tura en Jimmy Frey. Ze werd een echte expert in haar vak. Samen met haar man Eddy Stockmans baat ze ook al sinds 1975 een ruime fotostudio annex fotogalerij uit in de Akkerstraat in Temse. Haar werk viel meermaals nationaal en internationaal in de prijzen. Ze is één van de weinige Belgische fotografen wiens werk deel uitmaakt van de ‘Polaroid Collection’ in Boston. Haar fotocollages Splitographys (1987) zijn opgenomen in de kunstverzameling van de Verbeke Foundation in Stekene. Lucille Feremans heeft ook meer dan veertig individuele tentoonstellingen achter de rug in België, Europa en Japan. In 2014 publiceerde zij haar fotoboek ‘Watch me’.