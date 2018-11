Fotoclub After 4 exposeert in Het Molenhuis JVS

05 november 2018

13u52 0 Temse Onder de noemer ‘Links’ exposeert fotoclub After 4 nog tot zondag 11 november in Het Molenhuis op de Wilfordkaai. De leden van de fotoclub stellen elk twee werken tentoon die op één of andere manier met elkaar een link of een verband hebben.

Voor fotoclub After 4 is deze expo een hoogtepunt in het negenjarig bestaan van de vereniging. De leden gingen aan de slag om overeenkomsten in hun werk te brengen, hun foto’s te linken aan elkaar. Dat kan zowel betrekking hebben op de inhoud van de foto’s als op de vormgeving of de kleur. Op de vernissage werd het woord gevoerd door voorzitter Rita Bredael en burgemeester Luc De Ryck.

De exposerende leden zijn An Van Wouwe, Beniti Meeus, Gerda Haegeman, Hedwige Schoenaerts, Hilde Roels, Jules De Leeuw, Lieve Bulteel, Lieve Dierick, Marleen De Molenaer, Marleen Hiels, Martine De Cauwer, Nele Van Raemdonck, Raf Van Meervenne, Rita Bredael, Robert Gossselin, Ronny Wullaert, Rudy Bredael en Viviane Van Cleemput.

De expo loopt in Het Molenhuis op de Wilfordkaai 23a, tot zondag 11 november. Ze is gratis te bezichtigen op zaterdag van 14 tot 20 uur en op zondag van 10 tot 18 uur.