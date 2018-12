Fietsster komt ten val op glad wegdek Kristof Pieters

13 december 2018

18u09 0

In de August De Batslaan in Temse is donderdagochtend een 27-jarige fietsster ten val gekomen. De elektrische fiets gleed weg op het gladde wegdek. De vrouw werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.