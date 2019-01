Fietsster aangereden bij kruisen van N16 Kristof Pieters

11 januari 2019

17u18 1

Op de het kruispunt van de Gasthuisstraat en de N16 is donderdagavond een fietsster aangereden. De fietsster stak de N16 over terwijl een auto net de N16 wilde oprijden. Daarbij kwamen ze in aanrijding. De 23-jarige fietsster uit Temse raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht.