Fietsersbond verkent Durmedijken 06 april 2018

De Fietsersbond van Temse trekt op zaterdag 7 april naar de Durmedijken in Tielrode en Elversele. Daar zijn momenteel de Sigmawerken aan de gang. "We waren en zijn nog steeds vragende partij om het mooie fietspad op de bestaande Durmedijk in Elversele te behouden, via overbruggingen van de bressen in de dijk. Volgens de Vlaamse Waterweg is dat niet mogelijk, omdat de dijk tussen de bressen met 1,20 meter zal verlaagd worden. De reden van die dijkverlaging is ons echter onduidelijk. Als alternatief komt er een langere binnendijk met veel hoekige bochten, ver van de Durme en dichter tegen de bewoning. We gaan alvast op verkenning", klinkt het bij de Fietsersbond van Temse, die zaterdag aan de Mirabrug tussen Hamme en Waasmunster de collega's van de Fietsersbond van die gemeenten zal ontmoeten. De fietsactie start om 11 uur op de Markt van Temse.





(JVS)