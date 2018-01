Fietsersbond strijdvaardig nieuwe jaar in 02u48 0 Temse Komende zaterdag, 6 januari, om 11 uur zet de Fietsersbond van Temse het nieuwe jaar in met een nieuwjaarsreceptie op de Markt.

"Een terugblik op 2017 leert ons dat we één van onze belangrijkste actiepunten uit onze lijst kunnen schrappen: het levensgevaarlijke fietspad langs de N41 in Elversele, tussen de kruispunten van de Kettermuit en de Duivenhoek. Er zijn twee mooie, afgescheiden tweerichtingsfietspaden voor in de plaats gekomen, die onderling verbonden zijn door een fietstunnel onder de N41.





Verder heeft Waterwegen & Zeekanaal gezorgd voor nieuw asfalt in de Tielrodebroekpolder en zijn er nog verscheidene andere dingen verwezenlijkt", klinkt het bij Jozef Van Breuseghem van de Fietsersbond. "Het komende jaar wordt opnieuw heel belangrijk voor fietsers in Temse. Er zullen definitieve beslissingen moeten worden genomen voor het fietspad in de Hoogkamerstraat over de viaduct van de E17, samen met de herinrichting van het kruispunt Hoogkamerstraat-N16 en de herontwikkeling van de industriezone TTS. Bij dit alles komen fietsvoorzieningen te pas. En ondertussen laten we ons belangrijke actiepunt niet los: het fietspad langs de spoorlijn naar Sint-Niklaas." (JVS)