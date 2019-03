Fietsers krijgen donderdag aan Scheldebrug applaus tijdens de ochtendspits JVS

15u20 0 Temse Op donderdag 21 maart staan meer dan 170 teams over heel het land tijdens de ochtendspits klaar om fietsers te belonen met een applaus. Ook in Temse krijgen de fietsers op de eerste lentedag een staande ovatie.

De lokale afdeling van de Fietsersbond zal donderdag in Temse tussen 7.30 en 8.30 uur mensen ‘aanmoedigen’ die de fiets nemen om naar school of naar het werk te gaan. Dat gebeurt aan de oprit voor fietsers van de Scheldebrug in de Consciencestraat. “Met deze actie zetten we fietsen op een plezante en vooral zeer positieve manier in de kijker. We vragen meteen ook blijvende aandacht voor een duurzaam fietsbeleid in Temse”, klinkt het.

Met deze Applausdag wil de Fietsersbond fietsers feliciteren, al voor het zesde jaar op rij. “Elk jaar blijft het aantal teams groeien. Vorig jaar applaudisseerden 135 teams, dit jaar wordt de kaap van 170 teams gerond. En de teams zijn niet alleen lokale afdelingen van de Fietsersbond. Dat zijn er zo’n 65 in totaal. Maar deze keer zetten ook vele scholen en gemeentebesturen en ook enkele organisaties en bedrijven applausteams in”, klinkt het bij de Fietsersbond.