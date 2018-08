Felle brand legt volkstuinen in de as BRANDWEER HEEFT HANDEN VOL MET BLUSSEN IN MOEILIJK GEBIED JORIS VERGAUWEN

08 augustus 2018

02u46 0 Temse Er heeft maandagavond een felle brand gewoed in de volkstuinen Sompershoek aan de Pieter Dierckxlaan in Temse. Verscheidene serre's en tuinhuisjes gingen in de vlammen op. Een lastige klus voor de brandweer, door het moeilijk toegankelijke terrein.

De ravage is behoorlijk groot in de volkstuinen aan de Pieter Dierckxlaan in Temse, ook wel de Akker Sompershoek genoemd. Het is de tweede en kleinere locatie die de Volkstuinen van Temse beheert, naast de Akkers Boel. Aan de Pieter Dierckxlaan liggen er een 25-tal volkstuintjes, die door de grote vraag allemaal ingenomen zijn. Een paar smalle paadjes doorkruisen het gebied, dat grotendeels publiek toegankelijk is, maar dat er niet op is voorzien om de hulpdiensten een makkelijke doorgang te gunnen. Dat bleek ook maandagavond, toen er een felle brand uitbrak in het midden van de zone. Door de droogte en de aanwezigheid van heel wat brandbare materialen greep het vuur enorm snel om zich heen. De brandweerposten van Temse en Sint-Niklaas kwamen ter plaatse, maar ze moesten meteen bijstand vragen van extra tankwagens uit Sint-Niklaas. Door de afgelegen ligging en de smalle doorgangen had de brandweer de handen vol om de snel uitbreidende vuurhaard te bedwingen. "Het was een serieuze brand", getuigen enkele buurtbewoners. "Het was een geluk dat de wind in een gunstige richting blies en niet naar het vlakbij gelegen bos. Als het vuur naar daar had overgeslagen, had het veel erger kunnen zijn. Ik was echt bang in mijn appartement hier vlakbij."





Tuinhuizen gesneuveld

Een aantal serres en tuinhuizen van een viertal tuintjes gingen in de vlammen op. Na een uur blussen was de brand onder controle en werd de schade pas echt duidelijk. "Het zijn toch zware beschadigingen. Niet alleen tuinhuizen en serres zijn verwoest, maar ook grote regenvaten zijn gewoon weggesmolten. Het was een hevig vuur. In die tuinhuizen staat natuurlijk ook benzine en smeerolie voor de tuinmachines, en dat brandt stevig. Voor de vier meest getroffen huurders is dat erg uiteraard. Het gaat om één Temsenaar en drie mensen van Turkse origine. Zij zijn erg onder de indruk. Ze zijn al hun materiaal kwijt en dat kost al behoorlijk wat geld. We gaan hen zoveel mogelijk helpen om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen", stelt Alfons Lesire van de Volkstuinen van Temse.





Kwaad opzet?

Omdat kwaad opzet niet wordt uitgesloten, kwam een branddeskundige in opdracht van het parket gisterenmorgen ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken. "Het is nog afwachten wat de oorzaak is, daar hebben we momenteel allemaal het raden naar", aldus de beheerder van de Volkstuinen. "Bij mijn weten is er de laatste tijd ook niet echt een probleem met vandalisme. Als blijkt dat de brand is aangestoken, moeten we bekijken welke maatregelen we kunnen nemen. Maar het zou me verbazen. Het vuur is echt ontstaan in het midden van het gebied, op een tachtigtal meter van de paadjes. Dan zou het logischer zijn als het aan de rand was gebeurd. Nog even wachten op het oordeel van de branddeskundige dus."