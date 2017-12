Feestganger met auto weg 02u30 0

Er werd een auto gestolen die geparkeerd stond in de Sint-Amelbergalaan in Temse. De eigenaar had bezoek gekregen van een vriend die was blijven feesten. De volgende ochtend rond 10 uur merkte de bewoner op dat zowel zijn vriend als zijn auto verdwenen waren.





(PKM)