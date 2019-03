Expo zet bijzondere Belgische platenhoezen in de kijker JVS

25 maart 2019

11u05 0 Temse Vrijdag opent in het gemeentemuseum van Temse de expo ‘Belpop Platenhoezen’, met bijzondere platenhoezen uit de Belgische muziekgeschiedenis.

De platenhoezen komen uit de private collectie van Dany De Bock. Hij heeft een bijzondere collectie LP’s van Belgische bands en artiesten. Op de expo geeft hij ook speciale inkijk in de Wase muziekgeschiedenis. De tentoonstelling is een organisatie van de culturele vereniging Spirit en het gemeentelijk cultuurcentrum. De expo in het gemeentemuseum in de Kasteelstraat 16 in Temse opent vrijdag 29 maart om 20 uur en is nadien vrij toegankelijk van zaterdag 30 maart tot en met zondag 28 april, telkens op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur en op zondag ook van 10 tot 12 uur.