Expo Wind #7 van de Koninklijke Wase Kunstkring in gemeentemuseum JVS

12 maart 2019

10u38 0 Temse In het gemeentemuseum in de Kasteelstraat in Temse vindt nog tot 23 maart de expo Wind #7 van de Koninklijke Wase Kunstkring plaats.

De expo stelt het werk voor van achttien leden van de Wase Kunstkring. Ze toont een verscheidenheid aan genres, van schilderijen en collages tot foto’s en beelden. Curator is Robert De Keersmaecker. Op de vernissage werd het werk van de kunstenaars toegelicht door Johan de Vos, eredirecteur van de Academie van Sint-Niklaas.

De expo is vrij toegankelijk tijdens de weekends: op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur en op zondag ook van 10 tot 12 uur. Ze loopt tot zaterdag 23 maart in het gemeentemuseum in de Kasteelstraat 16.